جيرو عن لياقته: امسكوا الخشب.. لكني قد أرتاح أمام تشيلسي

لازال أوليفر جيرو هداف أرسنال في حالة بدنية ممتازة وغير متأثر بالعدد الكبير من المباريات التي خاضها هذا الموسم بحسب ما صرح به اللاعب الفرنسي لشبكة سكاي سبورتس البريطانية.

جيرو يشارك مع أرسنال في دوري الأبطال بصفة منتظمة، ولعب 8 جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيرو: "لست مرهقا، لازلت في حالة بدنية جيدة لأني اعتدت خوض مباريات متتالية منذ زمن".

وتابع الفرنسي "امسكوا الخشب".

لكنه استدرك "عموما سأتحدث مع المدرب، أعتقد أني قد أرتاح في مباراة كأس رابطة المحترفين".

ويلعب أرسنال أمام تشيلسي في بطولة (كابيتال وان).