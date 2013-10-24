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صورة – نيمار Vs إسكو .. أبرز الإضافات في الكلاسيكو

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صورة – نيمار Vs إسكو .. أبرز الإضافات في الكلاسيكو صورة – نيمار Vs إسكو .. أبرز الإضافات في الكلاسيكو

البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح برشلونة والإسباني إسكو صانع ألعاب ريال مدريد هما أبرز إضافات الفريقين التي ينتظر الجميع مشاهدتها في الكلاسيكو الأول لهم يوم السبت المقبل.

ويستعرض FilGoal.com في صورة أرقام الثنائي خلال المباريات الماضية في الموسم الجاري قبل أن يخوضا الكلاسيكو الأول له .

نيمار القادم من سانتوس في صفقة كلفت برشلونة 57 مليون يورو هو الصفقة الوحيدة التي انتدبها الفريق الكاتالوني وقدم اللاعب إسهامات لفريقه ساعدته على تصدر الدوري حتى الآن.

أما إسكو القادم من مالاجا هو رقميا الأفضل بين صفقات ريال مدريد الجديدة والذي حتى الآن يقدم أداء ممتاز قاد به فريقه لتحقيق الفوز في أكثر من مناسبة.

لمن ستكون الغلبة في الكلاسيكو الأول لهم.

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