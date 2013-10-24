كروز: منافسو بايرن ميونيخ دون المستوى

يؤمن توني كروز لاعب بايرن ميونيخ الألماني، أن منافسي فريقه في دوري أبطال أوروبا ليسوا في مستوى الفريق البافاري.

وقال كروز لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "منافسينا ليسوا في نفس مستوانا، لكن أيضا من الصعب أن تفوز بخماسية نظيفة في دوري الأبطال."

وسحق بطل الدوري الألماني ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتابع كروز "دائما ما نستمتع باللعب في دوري الأبطال حتى إذا لم نفز بها، نقدم أداء رائع ولكن علينا أن لا نتراخى."

وتحدث كروز عن زميله الجديد ماريو جوتزة مضيفا "إنه يتطور في كل مباراة، ومن المهم أن يظل لائقا وأن يستمر في المشاركة، وسنستمتع به."

يُذكر أن جوتزة شارك في سبع مباريات مع البافاري منذ انضمامه له قادما من بروسيا دورتموند، محرزا هدفا وحيدا في مباراة الأربعاء.