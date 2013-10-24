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محمد عبدالمتعال.. مديرًا عامًا لقناة "إم بي سي مصر"

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محمد عبدالمتعال.. مديرًا عامًا لقناة "إم بي سي مصر" محمد عبدالمتعال.. مديرًا عامًا لقناة "إم بي سي مصر"

كتب : الوطن الخميس 24-10-2013 14:06

أعلنت مجموعة قنوات "إم بي سي" تعيين الإعلامي محمد عبدالمتعال، مديرًا عامًا لقناة "إم بي سي "، وهو منصب اُستحدث مؤخرًا، ومركزه القاهرة، وعبدالمتعال أول من يشغله.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "إم بي سي"، الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، إن تعيين عبدالمتعال، "خطوة في الاتجاه الصحيح" للارتقاء بأداء قناة "إم بي سي مصر"، وتلبية طموحات المشاهد المصري والاستجابة إلى تطلّعاته.

وأضاف: "تندرج هذه الخطوة ضمن التزام مجموعة إم بي سي، الراسخ بالسوق المصرية، منذ تأسيس إم بي سي 1 عام 1991، كما تعكُس الحرص على توطيد أُطُر التعاون مع عدد وافر من شركاء الأعمال وأبرز الإعلاميين والمنتجين في مصر".

من جانبه، وصف سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة إم بي سي، تعيين عبدالمتعال بـ"الخبر السار"، مُرحِّباً به في المجموعة، وواعدًا بتوفير الدعم اللازم له، كي ينجح في المهام الملقاة على عاتقه، بالتعاون مع فريق العمل المتكامل، تلبيةً للأهداف المنشودة والطموحات المشروعة التي تتطلع إليها قناة " إم بي سي مصر".

بدوره، أعرب محمد عبدالمتعال عن سروره بالانضمام إلى أسرة إم بي سي التي تتمتّع بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات، وتتّسم بالريادة، وتضم فريق عمل محترف ومتجانس قوامه المئات من الكوادر المُبدِعة.

وأضاف عبد المتعال: "أُفضّل عدم الإسهاب في الكلام، والتفرُّغ للعمل الدءوب، كي تأتي الأفعال أبلغ من الأقوال. كما شكر كل من تعاون معه في الفترة السابقة، آملاً أن تكون الإنجازات المرتقبة على قدر الفرص السانحة والتحديات المعروفة.

جدير بالذكر أن محمد عبدالمتعال، وقبل انضمامه إلى "مجموعة MBC"، كان يقود "الحياة" التلفزيونية في مصر، وقبلها قناة "المحور".

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