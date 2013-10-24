أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

بسبب 25 مليون جنيه.. "ماسبيرو" يبحث عن منتج مشارك لـ"الشاويش عطية"

Google+ Print
بسبب 25 مليون جنيه.. "ماسبيرو" يبحث عن منتج مشارك لـ"الشاويش عطية" بسبب 25 مليون جنيه.. "ماسبيرو" يبحث عن منتج مشارك لـ"الشاويش عطية"

كتب : نورهان طلعت الخميس 24-10-2013 14:21

يبحث المسؤولون في قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون عن جهة إنتاجية خاصة لمشاركة القطاع في إنتاج مسلسل "الشاويش عطية" المؤجّل من العام الماضي، وذلك بسبب عدم قدرة القطاع على توفير ميزانية المسلسل التي تعدّت الـ25 مليون جنيه.

وكانت الأزمة المالية قد تسببت في تأجيل إنتاجه من العام الماضي.

والمسلسل مرشح لبطولته الفنان طلعت زكريا وهو من تأليف طارق البدوي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، ومرشح له كل من لطفي لبيب، هالة فاخر، لوسي، والمسلسل يرصد حياة الفنان الكوميدي رياض القصبجي المشهور بـ"الشاويش عطية" في أفلام الراحل إسماعيل ياسين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب"

قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب"

قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك "

قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك "