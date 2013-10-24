بسبب 25 مليون جنيه.. "ماسبيرو" يبحث عن منتج مشارك لـ"الشاويش عطية"

كتب : نورهان طلعت الخميس 24-10-2013 14:21

يبحث المسؤولون في قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون عن جهة إنتاجية خاصة لمشاركة القطاع في إنتاج مسلسل "الشاويش عطية" المؤجّل من العام الماضي، وذلك بسبب عدم قدرة القطاع على توفير ميزانية المسلسل التي تعدّت الـ25 مليون جنيه.

وكانت الأزمة المالية قد تسببت في تأجيل إنتاجه من العام الماضي.

والمسلسل مرشح لبطولته الفنان طلعت زكريا وهو من تأليف طارق البدوي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، ومرشح له كل من لطفي لبيب، هالة فاخر، لوسي، والمسلسل يرصد حياة الفنان الكوميدي رياض القصبجي المشهور بـ"الشاويش عطية" في أفلام الراحل إسماعيل ياسين.