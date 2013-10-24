"سرايا عابدين" يهدد صداقة إيناس الدغيدي ويسرا

بدأت الفنّانة يسرا بتصوير دورها في مسلسل "سرايا عابدين" للكاتبة الكويتية هبة مشاري مع المخرج عمرو عرفة، ما قد يعرّض صداقتها بالمخرجة إيناس الدغيدي إلى مشاكل بسبب اتهام هذه الأخيرة الكاتبة مشاري، بسرقة أحداث من مسلسلها "عصر الحريم" .

وقد قامت إيناس عقب معرفتها بانطلاق تصوير المسلسل، بالاتصال بالقائمين على نقابة الممثلين لسؤالهم عن كيفية السماح بالتصوير، فأخبروها أن منع التصوير لا يدخل ضمن اختصاصهم إلا بعد إثبات إدانته فعلياً، وقد حصلت إيناس على ضمانات بأنّ النقابة تبتّ في الشكوى خلال عشرة أيام بعد المقارنة بين السيناريوهين.

مسلسل "سرايا عابدين" يشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من الفنانين نيللي كريم ومي كساب وداليا مصطفى وأنوشكا وقصي خولي وكارمن لبس.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر