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سفير الجزائر لدى ليبيا ينفي ما تداولته وسائل الإعلام حول وقف بلاده التنسيق الأمني مع طرابلس

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سفير الجزائر لدى ليبيا ينفي ما تداولته وسائل الإعلام حول وقف بلاده التنسيق الأمني مع طرابلس سفير الجزائر لدى ليبيا ينفي ما تداولته وسائل الإعلام حول وقف بلاده التنسيق الأمني مع طرابلس

كتب : أ ش أ منذ 2 دقيقة

نفى سفير الجزائر لدى ليبيا عبدالحميد بوزاهر، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن وقف بلاده التنسيق الأمني مع ليبيا، لمراقبة الحدود لعدم سيطرة المركزية في طرابلس على هذه الحدود، مضيفا في تصريح له، اليوم، إن "ما تداولته وسائل الإعلام حول وقف بلاده التنسيق الأمني مع ليبيا لمراقبة الحدود البالغ طولها نحو ألف كيلومتر عار تماما من الصحة".

وأشار بوزاهر إلى أن أمن الجزائر هو من أمن ليبيا، وأن البلدين تربطهما علاقات قوية لن تتأثر ببعض الأخبار الكاذبة، وأن بلاده تتعامل مع دولة وليس أشخاصا، مضيفا أن الحدود مع جميع دول الجوار مؤمنة من بلاده وليس فقط ليبيا.

وكانت صحيفة "الخبر" الجزائرية قد نشرت، أمس، أن السلطات الجزائرية أوقفت التنسيق الأمني مع ليبيا لمراقبة الحدود البالغ طولها نحو ألف كيلومتر لعدم سيطرة الحكومة المركزية في طرابلس على هذه الحدود.

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