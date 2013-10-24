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يونس: سنحل الأزمة المالية للزمالك خلال 60 يوما بشرط

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يونس: سنحل الأزمة المالية للزمالك خلال 60 يوما بشرط يونس: سنحل الأزمة المالية للزمالك خلال 60 يوما بشرط

قال أيمن يونس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المعين، إنه وأعضاء المجلس سيسعون لحل الأزمة المالية الطاحنة التي تعيشها القلعة البيضاء سيتم حلها خلال شهرين.

وقامت وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس، وأعقبته بمجلس معين برئاسة كمال درويش وأيمن يونس أحد أعضاءه.

وأضاف يونس للموقع الرسمي للزمالك يوم الخميس "المجلس الحالي قادر على حل الأزمة المالية خلال 60 يوما بشرط عودة النشاط الكروي مرة أخرى".

وينافس الزمالك في كأس وتأهل لدور الثمانية لمواجهة الإنتاج الحربي، بينما يؤكد مسؤولو اتحاد الكرة المصري أن الدوري الممتاز في طريقه للانطلاق دون تحديد موعد.

معاناة الزمالك المالية تسببت في رحيل عدد كبير من لاعبيه المميزين مثل عبد الله سيسيه، إبراهيم صلاح، أليكسيس موندومو وصبري رحيل في الموسم الماضي.

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