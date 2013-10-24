كمادات المياه الفاترة تحمى من الهالات السوداء فى الشتاء

مشاكل الشتاء مع البشرة والجسم لا تنتهى، حيث أرسلت قارئة بسؤال إلى "اليوم السابع" تقول فيه: "أنا فتاة أعانى كل عام فى فصل الشتاء من زيادة الانتفاخ تحت العينين، وظهور الهالات السوداء؟، فما هو سبب تلك الحالة وكيف يمكن علاجها؟

أجاب على ذلك التساؤل الدكتور إسحاق جريس استشارى جراحة العيون، بأن فصل الشتاء تنتشر فيه العيون المنتفخة والمجهدة وهو شىء طبيعى جدا وينتج عن نقص تعرض الجلد إلى ضوء الشمس، الذى يسبب قلة فيتامين (د) بالجسم، مما يؤدى إلى الشيخوخة المبكرة للعيون.

وأضاف أن الجسم يستمد من أشعة الشمس فيتامين (د)، وأن نقص مستوى فيتامين (د) بالجسم يقلل من وجود هرمون السيروتونين، وهى هرمونات يفرزها الجسم وتجعله يشعر بأنه أفضل.

وقال إسحاق إن الهالات السوداء من مشاكل الجلد الأكثر شيوعا، وتنتج بسبب تسرب الدم تحت الجلد بسبب الشعيرات الدموية الصغيرة الموجودة تحت العينين، مما يسبب تأكسد الدم، وهو تحوله من اللون الأحمر إلى الأزرق القاتم، ولأن الجلد فى الشتاء يصبح فاتحا نتيجة عدم التعرض للشمس، مما يسبب ظهورا واضحا للهالات السوداء تحت العينين.

وقال إن أفضل علاج لتلك الحالة هى التعرض للشمس لأكبر فترة ممكنة فى فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن كمادات المياه الفاترة تقلل من حدة انتفاخات العيون يوميا.