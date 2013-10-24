"كاربوكسى" طريقة جديدة للتخلص من الدهون الموضعية

حقن الكربون أو "كاربوكسى" طريقة وعلاج جديد يعتمد على حقن غاز ثانى أكسيد الكربون تحت الجلد لينتشر إلى الأنسجة المجاورة.

قال الدكتور عمر عزام أستاذ الأمراض الجلدية بطب قصر العينى زميل جامعة بون بألمانيا سكرتير عام الجمعية الافرو آسيوية للتجميل وليزر الجلد، إن هذا العلاج يستخدم فى التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين وآثار حب الشباب على الوجه والتجاعيد وتمددات الحمل، كما يستخدم أيضا فى تجديد وشد البشرة وإذابة الدهون الموضعية "السليوليت".

وأشار إلى أنه يتم حقن مادة "الكاربوكسى" بواسطة جهاز خاص حيث يعمل الكاربوكسى على تدمير الخلايا الدهنية، مما يؤدى إلى إذابة الدهون الموضعية ويعمل على تحسين الدورة الدموية فى الشعيرات والأوعية الصغيرة، مما يؤدى إلى زيادة تدفق الأكسجين والمواد المغذية إلى الأنسجة، ويؤدى أيضا إلى نشاط الخلايا التى تفرز الكولاجين، وبالتالى تتحسن حالة الجلد ويمكن التخلص من التجاعيد وآثار حب الشباب والإجهاد العام.

وأكد أن هذا العلاج آمن جدا لأن غاز ثانى أكسيد الكربون هو مادة طبيعية غير سامة موجودة فى جسم الإنسان، وليس له أى آثار جانبية، ويتم عادة الحقن على عدة جلسات تتراوح ما بين جلستين إلى أربع جلسات بالنسبة للوجه.

وأما بالنسبة لتفتيت الدهون، أوضح أن عدد الجلسات قد يصل إلى 15 جلسة ولا توجد محاذير كثيرة لهذا العلاج ولكن يفضل تجنب الحرارة الزائدة لمدة 24 ساعة بعد الجلسة، كما يفضل الإكثار من شرب السوائل بعد الجلسة أيضا، مشيرا إلى أن المريض قد يشعر بألم بسيط يتم التغلب عليه بواسطة استخدام الكريمات المخدرة موضعيا ويزول الألم بعد عدة دقائق من الجلسة ولا يزال هناك الكثير من الاستخدامات الجديدة يتم اكتشافها بشكل مستمر.