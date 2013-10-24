أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"كاربوكسى" طريقة جديدة للتخلص من الدهون الموضعية

Google+ Print
"كاربوكسى" طريقة جديدة للتخلص من الدهون الموضعية "كاربوكسى" طريقة جديدة للتخلص من الدهون الموضعية

حقن الكربون أو "كاربوكسى" طريقة وعلاج جديد يعتمد على حقن غاز ثانى أكسيد الكربون تحت الجلد لينتشر إلى الأنسجة المجاورة.

قال الدكتور عمر عزام أستاذ الأمراض الجلدية بطب قصر العينى زميل جامعة بون بألمانيا سكرتير عام الجمعية الافرو آسيوية للتجميل وليزر الجلد، إن هذا العلاج يستخدم فى التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين وآثار حب الشباب على الوجه والتجاعيد وتمددات الحمل، كما يستخدم أيضا فى تجديد وشد البشرة وإذابة الموضعية "السليوليت".

وأشار إلى أنه يتم حقن مادة "الكاربوكسى" بواسطة جهاز خاص حيث يعمل الكاربوكسى على تدمير الخلايا الدهنية، مما يؤدى إلى إذابة الدهون الموضعية ويعمل على تحسين الدورة الدموية فى الشعيرات والأوعية الصغيرة، مما يؤدى إلى زيادة تدفق الأكسجين والمواد المغذية إلى الأنسجة، ويؤدى أيضا إلى نشاط الخلايا التى تفرز الكولاجين، وبالتالى تتحسن حالة الجلد ويمكن التخلص من التجاعيد وآثار حب الشباب والإجهاد العام.

وأكد أن هذا العلاج آمن جدا لأن غاز ثانى أكسيد الكربون هو مادة طبيعية غير سامة موجودة فى جسم الإنسان، وليس له أى آثار جانبية، ويتم عادة الحقن على عدة جلسات تتراوح ما بين جلستين إلى أربع جلسات بالنسبة للوجه.

وأما بالنسبة لتفتيت الدهون، أوضح أن عدد الجلسات قد يصل إلى 15 جلسة ولا توجد محاذير كثيرة لهذا العلاج ولكن يفضل تجنب الحرارة الزائدة لمدة 24 ساعة بعد الجلسة، كما يفضل الإكثار من شرب السوائل بعد الجلسة أيضا، مشيرا إلى أن المريض قد يشعر بألم بسيط يتم التغلب عليه بواسطة استخدام الكريمات المخدرة موضعيا ويزول الألم بعد عدة دقائق من الجلسة ولا يزال هناك الكثير من الاستخدامات الجديدة يتم اكتشافها بشكل مستمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365