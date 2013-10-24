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المستوطنون اليهود يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية الشرطة الإسرائيلية

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المستوطنون اليهود يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية الشرطة الإسرائيلية المستوطنون اليهود يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية الشرطة الإسرائيلية

كتب : أ ش أ الخميس 24-10-2013 15:30

اقتحم مستوطنون يهود متطرفون، صباح اليوم، المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية الخاصة.

وأكد مدير الإعلام في مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، محمود أبو العطا، أن 14 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، وتجولوا في أنحاء مختلفة من باحاته، مشيرا إلي أن الاحتلال يحاول من بعد عيد الأضحى إدخال مجموعات صغيرة من المستوطنين إلى المسجد الأقصى، لتخوفة من ردة الفعل العربية والإسلامية القوية على مخططات تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، وعلى الصلوات التلمودية بداخله.

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