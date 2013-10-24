الغولف للياقة شبيهة بـ"بيرين سات" وBritney Spears

تستهوي رياضة الغولف العديد من المشاهير، ولا سيّما النجمة التركية "بيرين سات" الشهيرة بـ"فاطمة" والنجمة الأمريكيّة Britney Spears، علماً أنّها تتسم بالأرستقراطية، إذ تجذب الأثرياء بشكل كبير، ويُمارسها الرجال والنساء، سواء بمفردهم أو ضمن فريق متكامل.

وهي تلعب في الهواء الطلق، ضمن ملعب يُغطّيه العشب الأخضر، يتراوح طوله ما بين 3 و7 كيلومترات، ويتألف من 18 حفرة.ويتوجّب على كلّ لاعب/ة إدخال الكرة البيضاء المصنوعة من المطاط في داخل كلّ حفرة، بواسطة عصا تسمّى "ميجارا". ويحتوي الملعب على بركة ماء اصطناعية، تشكّل عائقاً أمام اللاعب/ة، الذي ينبغي عليه أن يتجاوزها، من دون أن تسقط الكرة في الماء.

ويستعمل لاعب/ة الغولف لضرب الكرة عصا خشبيّة، من أجل الإرسال لمسافات طويلة، فيما تستعمل العصا المعدنية للضربات الدقيقة؛ وكذلك تُستعمل عصا الإدخال لضرب الكرة القريبة من الحفرة.أمّا المضرب فمصنوع من الخشب أو الحديد. ولكلّ ضربة مضربها الخاصّ بها، بحيث يصل عدد المضارب المستخدمة إلى 14 مضرباً كحدّ أقصى. ويفوز بالمباراة اللاعب/ة الذي يُنهي كلّ حفرة بأقلّ عدد من الضربات.

ويترتب ارتداء ملابس قطن خفيفة، عبارة عن سروال طويل وحذاء خاص، يُمكّن من التحرّك بسهولة، عند ممارستها.

وثمة فوائد صحيّة لرياضة الغولف، أهمّها:

ـ التقليل من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية والرئة، في الوقت الذي تعزّز هذه اللعبة "الكولستيرول" الجيّد، لكونها تحثّ على المشي طويلاً.

- تحسين الدورة الدموية في الجسم والحدّ من الشعور بالتوتر.

- تقوية عضلات ومفاصل الجسم كافة.

- تحسين توازن الجسم، إذ تُساعد في التنسيق بين حركات اليد والعين.

- المساهمة في إحراق ما يُقارب 1000 سعرة حرارية.

- تعزيز التفكير وضبط النفس والتركيز وبعث الأمل في النفس.

وتُعادل 4 ساعات من ممارسة الغولف 45 دقيقة من التمرينات الرياضية في مراكز التدريب المختصّة.

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