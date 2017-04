آناقة على طريقة هيفاء وهبي في تصاميم شربل زوي

قدَّم المصمم اللبنانيّ شربل زوي مجموعة ربيع وصيف 2014 مؤخراً ضمن فعاليَّات "Dubai Fashion Forward", وقد كانت مجموعة استعراضيَّة مميَّزة بكلِّ ما فيها.

وبالنَّظر إلى التفاصيل الكثيرة والتصاميم الملفتة التي قدَّمها شربل زوي هذا الموسم، يصعب علينا أن نصدِّق أنَّه صمم المجموعة كاملة خلال 22 يوماً، حيث قرر أن ينظم للمصممين المشاركين في هذا الحدث.

يمكننا القول أنَّ هذه المجموعة صممت لمحبَّات اللوك الاستعراضيّ المختلف على طريقة الديفا هيفاء وهبي، حيث تنوَّعت بين البدل والفساتين ذات التصاميم العصريَّة المزيَّنة بأحجار السواروفسكي البرَّاقة.

أثارت تصاميم شربل زوي إعجاب الحاضرين من أميرات آل مكتوم، وملكة جمال استراليا اللبنانيَّة جسيكا قهواتي، بالإضافة إلى صديق المصمم اللبنانيّ الممثِّل والمنتج الأميركيّ نيك هيرمز الذي حضر خصيصاً من لوس انجلوس، وقد عبَّر منظِّم الحدث عن إعجابه بها، ووصفها بأنَّها بقعة الضوء المشعَّة في أسبوع الموضة "The highlight of the fashion week".