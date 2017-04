اللون الأبيض يكتسح عروض Fashion Forward في دبي

بعد انتهاء عروض Dubai Fashion Forward ، في موسمها الثاني، أصبح بإمكاننا تحديد اتجاهات الموضة التي أجمع المصمّمون على أنّها الأبرز خلال الموسم.

كان اللون الأبيض هو الأبرز، بلا منازع، حيث ظهر بشكل متجدّد ومختلف، في كلّ مجموعة عُرضت خلال هذا الموسم في دبي، إذ شاهدنا فساتين رائعة، ذكّرتنا بأزياء الكوتور المزدحمة بالتفاصيل في عرض Amato by Furne One، مثلما شاهدناه في تصاميم أنيقة وقريبة من ذوق السيّدات في الخليج، في مجموعة House of Fatam.

دُمج اللون الأبيض، في بعض الأحيان، بطريقة عصريّة بالأسود، في عرض Aziz Humaid، وظهر بشكل عصريّ ومرح مع الطبعات المورّدة، في عرض Starch Foundation و Zayan the Label.

وبالتأكيد، لا يُمكننا أن ننسى مجموعة المصمّمة السعوديّة ريم الكنهل، التي طغى عليها اللون الأبيض بالكامل.

لا تنتظري حتى الصيف المقبل، بل بادري إلى تنسيق إطلالتك البيضاء بطريقة عصريّة، مع اكسسوارات من نفس اللون، لتكوني مواكبة لآخر اتجاهات الموضة.

