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مفاجأة من العيار الثقيل .. عودة البرادعى للقاهرة وتصريحات نارية عن مخططات عودته

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مفاجأة من العيار الثقيل .. عودة البرادعى للقاهرة وتصريحات نارية عن مخططات عودته مفاجأة من العيار الثقيل .. عودة البرادعى للقاهرة وتصريحات نارية عن مخططات عودته

بعد غياب دام لمدة شهرين صرحت مصار مقربة جدا للدكتور " محمد البرادعي " عودتة للقاهرة مرة أخري يوم الثلاثاء المقبل عائدا من العاصمة النمساوية " فيينا " بعد تقديم استقالتة كنائب لرئيس الجمهورية وذلك لاعتراضة الشديد علي فض اعتصامي " رابعة العداوية " وميدان " النهضة " الذي اقاموه الاخوان اعتراضا علي عزل مرسي والمطالبة بعودة مرة اخري الدكتور البرادعي الذي اثار الجدل الواسع من موقف من الاستقالة وسفرة خارج البلاد واتهامة من قبل العديد من السياسين والنشطاء والاعلاميين وكذلك المسئولين بهروبه من المسئولية الملقاه علي عاتقة كنائب لرئيس الجمهورية وإقامة ضده العديد من القضايا تتهمة بخيانة الامانة وهروبه خارج البلاد والان واصبحت معلومات رجوعه للقاهرة شبة مؤكدة يوم الثلاثاء القادم أكدت هذه المصادر المقربة من الدكتور البرادعي انه فور عودة للقاهرة سيعمل علي عمل المصالحة الوطنية بين الاخوان وبين الدولة وايضا سيعمل علي احداث حالة من التوافق بين جميع الاحزاب والقوي الوطنية المختلفة.

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