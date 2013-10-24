أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول أممى يؤكد التزام المنظمة الدولية بسلام واستقرار لبنان

Google+ Print
مسئول أممى يؤكد التزام المنظمة الدولية بسلام واستقرار لبنان مسئول أممى يؤكد التزام المنظمة الدولية بسلام واستقرار لبنان

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان على أهمية عمل الأمم المتحدة لإنهاء القتال فى سوريا من أجل أمن واستقرار لبنان.

وجدد بلاملى خلال لقاء حوارى مع مجموعة طلابية بمناسبة يوم الأمم المتحدة، التزام المنظمة الدولية العميق بسلام واستقرار لبنان وحمايته من الاضطرابات الإقليمية.

وأشار إلى دعم مجلس الأمن لجهود الرئيس اللبنانى ميشال سليمان من أجل المحافظة على سيادة ووحدة واستقرار لبنان واستمرارية مؤسسات الدولة ودعمه فى حماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية من خلال سياسة النأى بالنفس والالتزام بإعلان بعبدا وضرورة تراجع كافة الأطراف المعنية عن التدخل فى سوريا.

وأشار بلاملى إلى تداعيات الأزمة السورية على لبنان وأبرزها وصول إعداد اللاجئين السوريين إلى نحو 800 ألف لاجئ، لافتا إلى إصرار المنظمة الدولية على دعم الدولة اللبنانية فى مواجهة التداعيات العديدة للأزمة السورية، فضلا عن مبادرة الأمين العام فى إنشاء مجموعة الدعم الدولية للبنان.

وأشاد بلاملى بصمود الشعب اللبنانى خلال عامين ونصف من النزاع فى سوريا، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستظل شريكا قويا للبنان فى الفترة القادمة، داعيا الشباب إلى التواصل والتفاعل مع الأحداث بشكل بناء مما سيضمن للبنان مستقبلا مشرقا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365