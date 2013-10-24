مسئول أممى يؤكد التزام المنظمة الدولية بسلام واستقرار لبنان

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان على أهمية عمل الأمم المتحدة لإنهاء القتال فى سوريا من أجل أمن واستقرار لبنان.

وجدد بلاملى خلال لقاء حوارى مع مجموعة طلابية بمناسبة يوم الأمم المتحدة، التزام المنظمة الدولية العميق بسلام واستقرار لبنان وحمايته من الاضطرابات الإقليمية.

وأشار إلى دعم مجلس الأمن لجهود الرئيس اللبنانى ميشال سليمان من أجل المحافظة على سيادة ووحدة واستقرار لبنان واستمرارية مؤسسات الدولة ودعمه فى حماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية من خلال سياسة النأى بالنفس والالتزام بإعلان بعبدا وضرورة تراجع كافة الأطراف المعنية عن التدخل فى سوريا.

وأشار بلاملى إلى تداعيات الأزمة السورية على لبنان وأبرزها وصول إعداد اللاجئين السوريين إلى نحو 800 ألف لاجئ، لافتا إلى إصرار المنظمة الدولية على دعم الدولة اللبنانية فى مواجهة التداعيات العديدة للأزمة السورية، فضلا عن مبادرة الأمين العام فى إنشاء مجموعة الدعم الدولية للبنان.

وأشاد بلاملى بصمود الشعب اللبنانى خلال عامين ونصف من النزاع فى سوريا، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستظل شريكا قويا للبنان فى الفترة القادمة، داعيا الشباب إلى التواصل والتفاعل مع الأحداث بشكل بناء مما سيضمن للبنان مستقبلا مشرقا.