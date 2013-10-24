مجلة متخصصة تختار ابنة أمير قطر السابق كأقوى شخصية في عالم الفنون التشكيلية

كتب : رويترز الخميس 24-10-2013 13:26

اختيرت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، ابنة أمير قطر السابق، ورئيسة مجلس أمناء هيئة متاحف قطر كأقوى شخصية في عالم الفنون التشكيلية اليوم، بعد ان قامت بلادها بعمليات شراء واسعة النطاق من المزادات والمقتنيات الخاصة لملء متحفها.

وتصدرت الشيخة المياسة القائمة السنوية التي تضعها مجلة آرت ريفيو لاقوى، مائة شخصية وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحتل فيها امرأة المركز الأول.

وقالت المجلة إن الشيخة المياسة التي تلقت تعليمها في الولايات المتحدة اختيرت "نظرا لقدرة مؤسستها الهائلة على الشراء والرغبة في إنفاق ما يقدر بنحو مليار دولار سنويا للحصول على أبرز الأعمال الفنية لمتاحف الدوحة".

ويعتقد على نطاق واسع أن هيئة متاحف قطر، كانت وراء صفقة قيمتها 250 مليون دولار لشراء لوحة للفنان الفرنسي بول سيزان لشخصين يلعبان الورق. ولم يكشف رسميا عن تفاصيل الصفقة التي تمت عام 2011 لكن ثمن اللوحة كان تقريبا ضعف الرقم القياسي السابق للوحة.

ووضعت هذه الصفقة هيئة متاحف قطر في مصاف المتاحف الدولية الكبرى التي تقتني هذه المجموعة من أعمال سيزان المكونة من خمس لوحات، وهي متحف أورساي في باريس والمتروبوليتان في نيويورك ومتحف كورتولد في لندن ومؤسسة بارنز في فيلادلفيا.

وقال مارك رابولت، رئيس تحرير المجلة، إنه منذ ذلك الوقت اشترت الشيخة المياسة، وهيئة متاحف قطر أعمالا لبيكاسو، ودامين هيرست، وآخرين في إطار مشروع ضخم لبناء متحف في العاصمة القطرية الدوحة.

كان المركز الأول في قائمة المجلة، ذهب العام الماضي إلى كارولين كريستوف ـ باكارجييف، وهي أمينة متاحف أمريكية من أصول ايطالية بلغارية وهي غير معروفة خارج عالم الفنون وكانت أول امرأة تكرمها المجلة وتختارها لهذا المركز.