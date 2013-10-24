العناية الجديدة والمطلقة بالبشرة من L’occitane

الزهرة التي لا تذبل، حتى بعد أن نقطفها، تحتفظ حتى اليوم بأسرار كثيرة ستكشف النقاب عنها في تركيبة جديدة تحميها L’occitane ببراءة اختراع خامسة. ولابتكار الجيل الجديد من مجموعة الكريمات الرائعة للعناية بالبشرة، جمعت مختبرات لوكسيتان العناية مع تركيبة فريدة من 7 مكونات نشطة من أصل طبيعي. تعزّز هذه التركيبة زهرة كورسيكا ما يجعلها تؤثر في قلب الخلايا لتصحيح كل علامات تقدم البشرة في السن ومنح البشرة مادة جديدة. وكأن البشرة تشرق بروح شبابية تنبعث من عمق أعماقها، وتزخر بالحيوية فتشع بالجمال بكل بساطة.

تتألف المجموعة من :

- لوسيون جديد وغني، يلف بشرتك بانتعاش استثنائي ليحافظ على توازن البشرة ويسرّع عملية تجدّد الخلايا.

- مصل يمتاز بتركيبة منعشة ومخملية، غنية بالمكونات النشطة عالية التركيز لتعيد ترميم بنية الوجه وتعزّز فعالية الكريم.

- كريم يتمتع بتركيبة غنية وناعمة تمنح على الفور شعوراً بالراحة. يتغلغل هذا الكريم إلى أعماق الخلايا، ليساعد على تصحيح علامات تقدم البشرة بالسن. وبعد استخدامه، ستعود النضارة إلى بشرتك لكي تتألق بجمال آسر.

- جل كريم منعش مخصص لتقوية منطقة العينين، ومنحها إشراقة ناعمة.