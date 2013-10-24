حبس 15 قياديًا بـ«إخوان الدقهلية» 15 يومًا بتهمة «الانتماء لجماعة محظورة»

قررت نيابتا شمال وجنوب المنصورة الكلية، الخميس، حبس 15 من قيادات جماعة الإخوان بالدقهلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات من بينهم نقيب الأطباء البيطريين بالدقهلية ونقيب المعلمين بالمنزلة وعضو بمجلس نقابة المهندسين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحيازة مطبوعات وتسجيلات صوتية ومرئية تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة والانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين.

ومن بين المتهمين هم الدكتور يحيي الأطروش، نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة الدقهلية، والمهندس ربيع صلاح، عضو مجلس نقابة المهندسين بالدقهلية، ومحمد العبيدي، نقيب المعلمين بمركز المنزلة، وياسر الشافعي، رجل أعمال، وعادل شطا.