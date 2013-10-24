علي جمعة: وصفي بـ«مفتي العسكر» يعني أن الجيش متدين.. وبعض أبناء الإخوان «ملحدون»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن وصفه بـ«مفتي العسكر» يعني أن «الجيش متدين»، وأكد على أن من يعتدي على الأخير أو الشرطة أو أي من مؤسسات الدولة، هو من «الخوارج»، كما نفى أي «شرعية» عن الرئيس المعزول محمد مرسي، مهاجمًا المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بقوله إنهم «فشلوا في تربية أولادهم، لذا كثير منهم ملحدين وفسقة».

وقال، في حديث لبرنامج «ممكن»، المذاع مساء الأربعاء بقناة «سي بي سي»: «وصفي بـ(مفتي العسكر) له أكثر من دلالة حيث يعني أن الجيش متدين، وحتى كلمة (جنرال) التي يصفني البعض بها، معناها (الفارس النبيل)» رادًا على من يقول عنه إنه «خرج من عباءة الدين للزي العسكري»، بقوله «فشر من يقول عني ذلك»، ومضيفًا «أنا أحب الجيش لأنه رد لنا كرامتنا عام 1973، أما شخص مثل (القرضاوي) فلم نحببه لأنه أهان مصر».

وشدد على أن «حب الأوطان لا يشغل مساحة كبيرة لدى المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والدليل سعادتهم بهزيمة مصر في مباراة رياضية أمام غانا، وقبلها فرحتهم في نكسة 1967»، معلّقًا بقوله «لم نر أحدًا من (الإخوان) طوال الأربعين عامًا الماضية يقول (أنا بحب مصر)».

وحول تعدي بعض الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين عليه في كلية دار العلوم، قال إن: «ما حدث منهم ليس تظاهر سلمي، لكنه (وطيان أولاد شوارع) ويعني أن (الإخوان) فشلوا في تربية أولادهم»، مضيفًا «كان جميع المتعدين يشيرون بالعلامة (الماسونية) الخاصة برابعة العدوية، ثم أنكروا بعد ذلك انتمائهم للإخوان».

وعلّق على ذلك بالقول إن: «الكذب الذي يعلمه الإخوان لأولادهم مخزي وسافل، ولم يكن في الجيل الأول من الإخوان، فقد كانوا كذابين لكن ليس لهذه الدرجة التي وصلت حد البجاحة»، مردفًا أن «الأباء في الجماعة انشغلوا بدعوة الناس بينما أبنائهم لم يتربوا أو يتعلموا، وكثير جدًا من هؤلاء الأبناء ملاحدة وفسقة».

ونفى «جمعة» أن يكون الرئيس المعزول محمد مرسي صاحب «شرعية»، بقوله إن: «الرئيس المنتهية صلاحيته محمد مرسي ليست له شرعية، لأنها تنتهي بسحب أهل الحل والعقد لهذه الشرعية، وهو ما حدث من كل أركان الدولة والمجتمع الذين عزلوه لفساد تبين لهم، بعد طلب شعبي جارف»، مضيفًا أن «مرسي جاء بالصندوق وأصبحت له شرعية، لكنه لم يكن صاحب كفاءة».

ونوه إلى أن «عزل مرسي كان ليس لعدم إنجازه، لكن لأنه لم يكن لديه كفاءة إدارة الدولة، مما أوقعه في مؤاخذات تعرض على القضاء من بينها (الخيانة العظمى)».

ونفى «جمعة»، فيما يتعلق باعتصام «رابعة العدوية والنهضة» الذي أعقب عزل مرسي، أن يكون أجاز قتل أو رفع السلاح ضد المتظاهرين السلميين، مستدركًا «لكن كان هناك تنفيذ قرار من النيابة بفض الاعتصام، والذي قتل أثناءه 6 ضباط، مما يجعل منه اعتصامًا غير سلميًا».

ورد على اتهام «الإخوان» له بـ«التحريض على قتل المتظاهرين»، بقوله: «لم أقصد (الإخوان) عندما قلت الخوارج، وبالفعل طالبت الجيش المصري والشرطة بضرب من يعتدي عليهم، لكن (الإخوان) قاموا باجتزاء كلامي، بينما قصدت أن الخوارج هم من حمل السلاح على الجيش، وحاولوا اغتيال وزير الداخلية، ويقومون بأعمال تخريب».

وشدد على أن «أي اعتداء على الأشخاص والأموال، والمؤسسات والممتلكات الخاصة أو العامة يكون من الخوارج، وأن من يعتدى على أجهزة الأمن هو يعتدى على الدولة فهو من الخوارج».

كما شدد على أن «الإخوان المسلمين أثبتوا خلال الثلاث أعوام الأخيرة أنهم لا يصلحون للسياسة»، مذكّرًا بأن «حسن البنا كان يحترم الملك، ويؤكد أنه ناصحًا فقط، وهو ما اختلفوا فيه هم الآن بدخولهم السياسة وتكوين أحزاب والاستيلاء على الرئاسة والحكومة والمجالس النيابية، وذلك بسبب اجتماعاتهم مع الأمريكيين».

واختتم «جمعة» حديثه بتناول أمر القبض على حاتم خاطر، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، حيث نفى انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، واعتبر أن «القبض عليه كان خطأ، لأن الأحهزة الأمنية متوترة»، مناشدًا «النائب العام، ووزير الداخلية ورئيس الجمهورية الافراج عنه فورًا».