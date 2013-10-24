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نحافة حديثى الولادة تعرضهم لبطء معدل النمو وضعف الجهاز المناعى

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نحافة حديثى الولادة تعرضهم لبطء معدل النمو وضعف الجهاز المناعى نحافة حديثى الولادة تعرضهم لبطء معدل النمو وضعف الجهاز المناعى

النحافة مشكلة لا تقل خطورتها عن مشاكل السمنة عند الأطفال، ولها تأثيرات كثيرة ضارة على صحة الطفل منها نقص المناعة. كما قال الدكتور شريف عبد العال استشارى طب الأطفال، مشيرا إلى أن مشكلة النحافة عند الأطفال حديثى الولادة تحتاج إلى تغذية خاصة بالطفل بجانب لبن الأم، ذلك أنه يحتاج الكثير من الفيتامينات الهامة لتعويض نقص الغذاء عن طريق مركبات غذائية من المكملات الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن التى تمد الطفل بالطاقة وتساعده على النمو.

وأضاف عبد العال أن الطفل حديث الولادة المصاب بالنحافة ووزنه أقل من الطبيعى يكون مصاب بالأنيميا لسوء التغذية، مما يؤدى إلى نقص شديد فى المناعة مما يعرض الطفل للإصابة بأمراض الجهاز التنفسى العلوى والالتهاب الرئوى، إضافة إلى عدم بلوغ الطفل لمستوى الطول الطبيعى نتيجة لبطء معدل النمو الناتج عن سوء التغذية ونقص الفيتامينات والمعادن الهامة التى تكسب الطفل صحة جيدة.
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