البرازيل تنوي خطف دييجو كوستا أمام هندوراس

مدريد (إفي) - أكد المدير الفني للمنتخب البرازيلي لويس فيليبي سكولاري أنه يعتزم استدعاء لاعب أتلتيكو مدريد، دييجو كوستا، لمباراتي راقصي السامبا الوديتين المقبلتين أمام هندوراس وتشيلي.

وقال سكولاري في حوار لمحطة (Cope.es) الإذاعية إنه سوف يستدعي دييجو كوستا للمباراتين الوديتين أمام هندوراس بميامي في 16 من الشهر المقبل وتشيلي بتورونتو في 19 من نفس الشهر.

وأوضح "لم أرغب في التحدث مع اللاعب وإنما تحدثت مع وكيل أعماله، جورجي مينديس، وسألته عما إذا كان المهاجم يرغب في الحديث معنا حيث وصلت معلومات عن أن المنتخب الإسباني سوف يستدعيه، ولكن هذا الأمر في حاجة للدراسة لأنه لعب وديتين مع منتخبنا".

وفي نهاية حديثه قال سكولاري "إذا كان يجب أن أضع قائمة المونديال اليوم، فسأستدعي كوستا. أنا أريده وهو الأول على القائمة. يوجد اللاعب الثاني ويجب البحث عن الثالث".

ويحمل دييجو كوستا الجنسيتين البرازيلية والإسبانية فقد ولد بمدينة لاجارتو البرازيلية ونال الجنسية الإسبانية بعد أن أدى يمين الولاء في الخامس من يوليو/تموز الماضي.

وقد استدعي للسيليساو مرتين خلال أربع مباريات ودية أمام إيطاليا وسويسرا، ثم أمام روسيا وإنجلترا، لكنه شارك لخمس دقائق فقط كبديل، كما استبعده سكولاري من المشاركة بكأس القارات.

وإذا ما حدث واستدعت البرازيل دييجو كوستا للمونديال وقامت إسبانيا بنفس الأمر فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيقوم بفض النزاع، إلا أن بعض الإجراءات الداخلية قد تحرم اللاعب من خوض البطولة مع أي من المنتخبين.

وبحسب لوائح الفيفا فإن اللاعب الذي يملك أكثر من جنسية بإمكانه تغيير منتخب بلاده طالما لم يشارك في مباراة دولية واحدة في منافسة رسمية.