ريال مدريد: في كل مرة نصبح أفضل

مدريد (إفي) - اعتبر إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن فوز الملكي على يوفنتوس الإيطالي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي، يثبت أن الفريق الإسباني "في كل مرة يصبح أفضل".

ووصف بوتراجينيو فوز الملكي "بالانتصار الهام للغاية أمام منافس كبير".

وفي تصريحات لقناة (بلوس) قال "بعد ثلاث مباريات حصلنا على تسع نقاط وهي نتيجة رائعة بالنسبة لنا. وحصل يوفنتوس على نقطتين وبالنسبة لهم الوضع أكثر حساسية بكثير. نحن سعداء للغاية. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة".

واعترف قائلا إنه بعدما سجل الملكي الهدف الأول، لعب يوفنتوس "بشكل جيد" حتى تمكن من إحراز هدف التعادل، وكان الريال محظوظا بتسجيله الهدف الثاني مما جعل لاعبيه يشعرون بالطمأنينة والسيطرة على الكرة.



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ويرى بوتراجينيو أنه رغم طرد جورجو كيليني من صفوف يوفنتوس، لم يتهاو الفريق وثبت ولعب بشكل جيد في بداية الشوط الثاني.

وقال إن يوفنتوس "فريق مجتهد للغاية ويعمل مع نفس المدرب منذ عدة سنوات، ويدرك لاعبوه جيدا أدوارهم، ويغلق المساحات الخالية بشكل جيد في الخلف ويمتاز لاعبوه بالتعاون فيما بينهم كما يتمتع بخط دفاع قوي".

كما اعتبر أن ريال مدريد كان بحاجة لإحراز هدف ثالث حتى يلعب بهدوء حتى نهاية المباراة.

وقال إن مباراة أمس أمام يوفنتوس "كانت مهمة جدا" وشهدت حفاوة وترحيبا من جانب جماهير سانتياجو برنابيو معقل الملكي، بالإيطالي أندريا بيرلو "اعترافا بمسيرته الرائعة"، وأيضا بالإسباني فرناندو يورنتي مهاجم يوفنتوس، الذي "يشعر هذا الاستاد بعاطفة قوية تجاهه".



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ورفض التعليق على التناوب بين حارسي المرمى إيكر كاسياس ودييجو لوبيز في التشكيلة الأساسية، قائلا "لن نتدخل في قرارات المدرب. لدينا اثنان من حراس المرمى الكبار، حينما يشارك أحدهما كأساسي يلعب بشكل جيد للغاية".

وفيما يتعلق بلقاء الكلاسيكو السبت أمام برشلونة في الدوري الإسباني بعد غد السبت، قال بوتراجينيو إنه لا يعتقد أن كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي قد يحدث تغييرات في تشكيلة اللاعبين.

واختتم حديثه قائلا إن الفوز على فريق كبير مثل يوفنتوس يرفع من الروح المعنوية للاعبين خاصة قبل لقاء العملاق الكتالوني السبت.

ويتصدر ريال المجموعة الثانية بتسع نقاط، مقابل أربع نقاط لجلطة سراي التركي في المركز الثاني، ثم يوفنتوس، واخيرا كوبنهاجن الدنماركي وله نقطة.