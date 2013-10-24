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6 نوفمبر.. استكمال مقابلات اختيار دفعة جديدة لمعاونى النيابة

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6 نوفمبر.. استكمال مقابلات اختيار دفعة جديدة لمعاونى النيابة 6 نوفمبر.. استكمال مقابلات اختيار دفعة جديدة لمعاونى النيابة

أعلن المجلس الأعلى للقضاء تحديد السادس من نوفمبر المقبل، لاستكمال المقابلات مع خريجى الحقوق دفعة 2011 والحاصلين على تقدير جيد، لإجراء اختبارات اختيار دفعة جديدة من معاونى النيابة.

وكان المجلس قد بدأ فى مقابلات خريجى كلية الحقوق دفعة 2011 فى السابع من أكتوبر الماضى، لإجراء اختيار دفعة جديدة من معاونى النيابة.

جدير بالذكر أن المجلس مازال ينظر اعتماد دفعة 2010 من الحاصلين على تقدير عام جيد و2011 من الحاصلين على تقدير جيد جدا، بعد رفض الرئيس عدلى منصور اعتمادها، وذلك لعدم مراعاتها المعايير الموضوعية لاختيار أعضاء النيابة.

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