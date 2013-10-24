اليوم.. عزالدين شكري ضيف الإعلامي محمود سعد في "آخر النهار"

كتب : فاطمة النشابي الخميس 24-10-2013 11:42

يستضيف الإعلامي محمود سعد، اليوم، على قناة "النهار"، الدكتور عز الدين شكري فشير، في حلقة خاصة من برنامج "آخر النهار".

عز الدين شكري.. كاتب مصري صدرت له ستة روايات منها "باب الخروج"، و"عناق عند جسر بروكلين"، ورشحت روايته الثالثة "غرفة العناية المركزة" لجائزة البوكر العربية.‎

وفي لقاء متكرر يستضيف "سعد"، الدكتورة منال عمر، استشاري الطب النفسي في حلقة غدا الجمعة؛ للحديث عن العديد من الجوانب الخفية والعوامل النفسية التي تشكل شخصية الإنسان.

كما يستضيف في حلقة بعد غدٍ السبت، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام المساعد؛ للحديث عن اختصاص مجلس الدولة بالجزاء التأديبي، ومشكلة النصوص المقترحة من لجنة نظام الحكم المنبثقة من "الخمسين" والتي أثارت جدلا واسعا.

برنامج "آخر النهار" يذاع في الثامنة مساءً، وتعاد الحلقة مرة أخرى على قناة "النهار+2" بعد موعد عرضها بساعتين.