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نقل مدير مدرسة بمصر الجديدة عقب كشف "اليوم السابع" لشبكة دعارة بها

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نقل مدير مدرسة بمصر الجديدة عقب كشف "اليوم السابع" لشبكة دعارة بها نقل مدير مدرسة بمصر الجديدة عقب كشف "اليوم السابع" لشبكة دعارة بها

فى استجابة سريعة لما نشره اليوم السابع حول الكشف عن دعارة يديرها فراش داخل مدرسة بمصر الجديدة، أفادت إدارة الجديدة التعليمية أنها استبعدت مدير المدرسة وعاملا آخر بالمدرسة لديوان الإدارة لحين الانتهاء من التحقيق فى الواقعة.

وأوضحت الإدارة أنها أحالت الواقعة إلى التحقيق بالشئون القانونية وتم إخطار مديرية التربية والتعليم، وأمن الوزارة بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط فراش يدير شبكة دعارة بمدير بمصر الجديدة، وتم ضبط الفراش وساقطتين أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل شخصين ضبطوا أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل المدرسة، إلا أنه تم اعتبارهم شهوداً على الواقعة وصرفهم من سراى النيابة.

النيابة تحقق مع شبكة دعارة يديرها "فراش" بمصر الجديدة

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مصر 365

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