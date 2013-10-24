قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لعلاج أهالى مدينة الضبعة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، أن قافلة طبية ستزور مدينة الضبعة والمناطق المجاورة لها، تضم كافة التخصصات تابعة لمديرية الصحة بمطروح لإجراء الكشف الطبى على أهالى المدينة.

من جانبه، أكد اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح، أنه سيتم توفير كافة التيسيرات والتسهيلات لعمل القافلة ضمانا لأداء عملها على أكمل وجه مع ضرورة الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام لضمان أكبر نسبة استفادة منها.

وبدوره، أوضح الدكتور إيهاب عبد المنعم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن هذه القافلة تأتى ضمن سياسات وزارة الصحة للإصلاح الصحى الشامل بكافة القرى والنجوع النائية، كما سيتم استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات المطلوبة من موقع القافلة.

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ القافلة عملها بواسطة السيارات المتنقلة بمستشفى الضبعة يومى الجمعة والسبت 25 و26 أكتوبر الجارى، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

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