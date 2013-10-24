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السبت.. وزير الرياضة يفتتح مشروعات بنادى جزيرة الورد بالمنصورة

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السبت.. وزير الرياضة يفتتح مشروعات بنادى جزيرة الورد بالمنصورة السبت.. وزير الرياضة يفتتح مشروعات بنادى جزيرة الورد بالمنصورة

يفتتح طاهر أبوزيد وزير الدولة للرياضة، عدة مشروعات رياضية بنادى جزيرة الورد بمدينة المنصورة عصر يوم السبت القادم، بحضور المحافظ المهندس عمر الشودافى واللواء أحمد صالح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبدالمنعم عيد رئيس مجلس الإدارة المعين.

وصرح المحاسب عادل لطفى سراج الدين نائب رئيس مجلس الإدرة، بأنه سيتم افتتاح 3 ملاعب خماسية جديدة بتكلفة 3 ملايين جنيه وافتتاح ملعب تنس أرضى وصالة جمباز وحمام السباحة بعد تطويرهم بتكلفة مليون جنيه، وذلك بإشراف عضو مجلس الإدارة المهندس طارق الزهيرى خلال عام من تولى مجلس الإدارة المسئولية بالنادى.

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