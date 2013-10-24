أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب ريال سوسييداد: الهدف المبكر قتلنا

Google+ Print
مدرب ريال سوسييداد: الهدف المبكر قتلنا مدرب ريال سوسييداد: الهدف المبكر قتلنا

مدريد (إفي) - أقر المدير الفني لريال سوسييداد الإسباني، جاكوبا أراساتي بأن فوز مانشستر يونايتد الإنجليزي بالمباراة التي جمعت بينهما في اطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بهدف دون رد "مستحق".

وأشار أراساتي، في تصريحات صحفية، إلى أن الهدف الذي أحرزه انييجو مارتينيز عن طريق الخطأ في مرماه بعد مرور دقيقتين فقط من عمر اللقاء "قتلنا. لم نكن في حالة جيدة خلال النصف ساعة الأولى.. جعلونا نعاني".

 

وأعرب عن "فخره" بجماهير الفريق، مشيرا "من المؤسف ألا نتمكن من تقديم شيء إليهم. لقد كان سلوك الجمهور نموذجيا، والفريق ممتن لهذا".

وأوضح "لقد كانت الامال معقودة على هذه المباراة، ولكن لم نتمكن. هذا لا يتوقف، ولابد من المضي قدما، الان في الليجا. المركز الثالث (في الدوري) يتيح لنا فرص المشاركة في البطولة القارية، لذا سنكافح".

 

ويحتل ريال سوسييداد المركز 12 في الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث و15 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وتصدر مانشستر يونايتد المجموعة برصيد سبع نقاط، لينهي نتائجه السيئة مؤخرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي باير ليفركوزن وصيفا بست نقاط، ثم شاختار بثلاث نقاط، وأخيرا سوسييداد بدون نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع