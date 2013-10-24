مدرب ريال سوسييداد: الهدف المبكر قتلنا

مدريد (إفي) - أقر المدير الفني لريال سوسييداد الإسباني، جاكوبا أراساتي بأن فوز مانشستر يونايتد الإنجليزي بالمباراة التي جمعت بينهما في اطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بهدف دون رد "مستحق".

وأشار أراساتي، في تصريحات صحفية، إلى أن الهدف الذي أحرزه انييجو مارتينيز عن طريق الخطأ في مرماه بعد مرور دقيقتين فقط من عمر اللقاء "قتلنا. لم نكن في حالة جيدة خلال النصف ساعة الأولى.. جعلونا نعاني".

وأعرب عن "فخره" بجماهير الفريق، مشيرا "من المؤسف ألا نتمكن من تقديم شيء إليهم. لقد كان سلوك الجمهور نموذجيا، والفريق ممتن لهذا".

وأوضح "لقد كانت الامال معقودة على هذه المباراة، ولكن لم نتمكن. هذا لا يتوقف، ولابد من المضي قدما، الان في الليجا. المركز الثالث (في الدوري) يتيح لنا فرص المشاركة في البطولة القارية، لذا سنكافح".

ويحتل ريال سوسييداد المركز 12 في الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث و15 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وتصدر مانشستر يونايتد المجموعة برصيد سبع نقاط، لينهي نتائجه السيئة مؤخرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي باير ليفركوزن وصيفا بست نقاط، ثم شاختار بثلاث نقاط، وأخيرا سوسييداد بدون نقاط.