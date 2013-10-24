أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى قتيلين و35 جريحا

Google+ Print
ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى قتيلين و35 جريحا ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى قتيلين و35 جريحا

ارتفعت حصيلة الاشتباكات التى اندلعت منذ يومين فى مدينة طرابلس الساحلية شمال لبنان إلى قتيلين و35 جريحا.

وقال مصدر أمنى لبنانى، إن قتيلاً سقط، اليوم الخميس، وثمانية جرحى، نتيجة عمليات القنص والمناوشات الدائرة بين منطقتى "التبانة" المعارضة للنظام السورى و"جبل محسن" المؤيدة له.

وأضاف أن ليلة الأربعاء/الخميس شهدت معارك عنيفة على محاور القتال استعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إضافة إلى سقوط قذائف صاروخية بشكل عشوائى، وأسفرت المعارك عن سقوط سبعة جرحى، مما يرفع حصيلة المعارك منذ اندلاعها إلى قتيلين و35 جريحاً.

وأوضح أن عمليات القنص لا تزال مستمرة حتى الآن فى بعض شوارع المدينة، التى تشهد حركة سير خجولة، فيما المدارس والجامعات فيها مقفلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365