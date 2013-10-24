ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى قتيلين و35 جريحا

ارتفعت حصيلة الاشتباكات التى اندلعت منذ يومين فى مدينة طرابلس الساحلية شمال لبنان إلى قتيلين و35 جريحا.

وقال مصدر أمنى لبنانى، إن قتيلاً سقط، اليوم الخميس، وثمانية جرحى، نتيجة عمليات القنص والمناوشات الدائرة بين منطقتى "التبانة" المعارضة للنظام السورى و"جبل محسن" المؤيدة له.

وأضاف أن ليلة الأربعاء/الخميس شهدت معارك عنيفة على محاور القتال استعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إضافة إلى سقوط قذائف صاروخية بشكل عشوائى، وأسفرت المعارك عن سقوط سبعة جرحى، مما يرفع حصيلة المعارك منذ اندلاعها إلى قتيلين و35 جريحاً.

وأوضح أن عمليات القنص لا تزال مستمرة حتى الآن فى بعض شوارع المدينة، التى تشهد حركة سير خجولة، فيما المدارس والجامعات فيها مقفلة.