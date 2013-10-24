وزير القوى العاملة يتعهد بإزالة معوقات إنشاء شركة بترول بمصر

تعهد وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة بإزالة المعوقات التى تعيق إنشاء شركة "بشندى أويل" فى مصر وعرضها على الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لإنهائها بما يمكن الشركة من إقامة مشروعاتها مرة أخرى فى مصر لتكرير البترول وتوفير فرص العمل.

وأوضح بيان لوزارة القوى العاملة اليوم، الخميس، أن وزير القوى العاملة استعرض مع رئيس مجلس إدارة الشركة والمستشار القانونى لها، المعوقات التى تعيق إنشاء الشركة بمصر والتى تتمثل فى سرعة تسليم الأرض بالسويس لبدء العمل فورا، وحث وزير البترول لتجديد الموافقة على إقامة المشروع مرة أخرى نظرا لطول فترة الإعداد التى لم تكتمل.

وأشار البيان إلى إن الشركة ستقدم لمصر بعد الإنشاء فرص تكرير عدد 300 ألف برميل نفط يومى باستثمارات تقدر بـ3 مليار يورو وإمداد مصر بـ10% من المنتج بحساب الجنيه المصرى مع فترة سماح للسداد، وكذا 1400 طن يومى من غاز الطبخ.