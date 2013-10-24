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قرار جمهوري بتعيين علاء عبد الهادي في لجنة الخمسين بدلا من "المخزنجي"

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قرار جمهوري بتعيين علاء عبد الهادي في لجنة الخمسين بدلا من "المخزنجي" قرار جمهوري بتعيين علاء عبد الهادي في لجنة الخمسين بدلا من "المخزنجي"

كتب : أحمد البهنساوي منذ 43 دقيقة

أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا بتعيين الشاعر والكاتب علاء عبد الهادي عضو مجلس اتحاد الكتاب، عضوا احتياطيا في لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012.

ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم: على "يستبدل باسم الدكتور محمد المخزنجي، بصفته العضو الاحتياطي لاتحاد الكتاب المصري في اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 المشار إليه اسم الدكتور محمد علاء عبد الهادي".

ويأتي القرار عقب اعتذار الكاتب الدكتور محمد المخزنجي عن عضويته الاحتياطية في اللجنة. وسوف يشارك أعضاء اللجنة الاحتياطيين في اجتماعات لجنة الخمسين مع الأساسيين ولكن دون أن يكون لهم حق التصويت.

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