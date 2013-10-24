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تلسكوب روسي يكشف كويكبا جديدا يتجه نحو الأرض ويشكل خطرا عليها

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تلسكوب روسي يكشف كويكبا جديدا يتجه نحو الأرض ويشكل خطرا عليها تلسكوب روسي يكشف كويكبا جديدا يتجه نحو الأرض ويشكل خطرا عليها

كتب : عمرو عز الدين الخميس 24-10-2013 10:44

اكتشف علماء الفلك والفضاء في روسيا كويكبا جديدا يتحرك في تجاه كوكب الأرض بشكل مستمر في محيط المنطقة الخطرة للكوكب

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" في تقرير لها أن علماء الفلك الروس استطاعوا اكتشاف هذا الكويكب بواسطة تلسكوب ينتمي لمجموعة تلسكوبات "ماستر" في منطقة بورياتيا، وتقدر المسافة التي يبعدها عن الأرض حاليا بـ75 مليون كيلومترا ولا يزال مستمرا في حركته نحو الأرض، بينما يراقب العلماء مساره أولا بأول.

وقال فلاديمير ليبونوف من معهد شتيرنبيرج للعلوم الفلكية في تصريحات خاصة: "لقد اكتشفنا هذا الجرم السماوي قبل عدة ساعات فقط، وهو كويكب جديد وحسب المعلومات الأولية يقع ضمن مجموعة الكويكبات المتجهة نحو الأرض والتي تشكل خطرا علينا"، مؤكدا أن هذه المعلومات هي معطيات أولية سوف تتغير بمجرد وصول معطيات جديدة.

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