أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

المفوضية الأوربية تطلق بوابة الكترونية لشؤون الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي باللغة العربية

Google+ Print
المفوضية الأوربية تطلق بوابة الكترونية لشؤون الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي باللغة العربية المفوضية الأوربية تطلق بوابة الكترونية لشؤون الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي باللغة العربية

كتب : محمد الدعدع منذ 0 دقيقة

أطلقت المفوضية الأوربية، النسخة العربية لبوابة الهجرة، إلى دول الاتحاد الأوروبي، يحوي معلومات عملية تهم الراغبين في الانتقال للعيش في دول الاتحاد، مقدما توضيحا سهلا لفرص وإمكانيات الهجرة الشرعية وتوضيح المخاطر المرتبطة بالهجرة غير القانونية، ويعرض الموقع أكثر من 600 صفحة من النصوص تشمل جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وسياسات الهجرة وإجراءاتها في الدول الثماني والعشرين الأعضاء.

وقالت المفوضة سيسيليا مالمستروم: إن "كثيرين ممن يرغبون بالانتقال للعيش أو الدراسة بالاتحاد الأوروبي لايعرفون الفرص المتاحة لهم"، وأضافت أن البوابة العربية تقدم معلومات حول تصاريح الإقامة أو العمل وفرص الدراسة ،ولهذا السبب دشنت المفوضية بوابة الكترونية باللغات الانجليزية والفرنسية في نوفمبر2011".

يذكر أن المفوضية الأوروبية، أطلقت بوابة الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي باللغات الانجليزية والفرنسية والإسبانية، كما تجري العمل على الانتهاء من النسخة البرتغالية في الوقت الحاضر، كما قامت المفوضية أثتاء عملية تطوير البوابة بإجراء عملية تشاور واسعة شملت المنظمات والنقابات، ورابطات أرباب العمل ومؤسسات دعم المهاجرين والجماعت الدينية، كما ترتبط البوابة بمواقع الجهات المعنية بشؤون الهجرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب"

قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب"

قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك "

قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك "