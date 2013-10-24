المفوضية الأوربية تطلق بوابة الكترونية لشؤون الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي باللغة العربية

كتب : محمد الدعدع منذ 0 دقيقة

أطلقت المفوضية الأوربية، النسخة العربية لبوابة الهجرة، إلى دول الاتحاد الأوروبي، يحوي معلومات عملية تهم الراغبين في الانتقال للعيش في دول الاتحاد، مقدما توضيحا سهلا لفرص وإمكانيات الهجرة الشرعية وتوضيح المخاطر المرتبطة بالهجرة غير القانونية، ويعرض الموقع أكثر من 600 صفحة من النصوص تشمل جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وسياسات الهجرة وإجراءاتها في الدول الثماني والعشرين الأعضاء.

وقالت المفوضة سيسيليا مالمستروم: إن "كثيرين ممن يرغبون بالانتقال للعيش أو الدراسة بالاتحاد الأوروبي لايعرفون الفرص المتاحة لهم"، وأضافت أن البوابة العربية تقدم معلومات حول تصاريح الإقامة أو العمل وفرص الدراسة ،ولهذا السبب دشنت المفوضية بوابة الكترونية باللغات الانجليزية والفرنسية في نوفمبر2011".

يذكر أن المفوضية الأوروبية، أطلقت بوابة الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي باللغات الانجليزية والفرنسية والإسبانية، كما تجري العمل على الانتهاء من النسخة البرتغالية في الوقت الحاضر، كما قامت المفوضية أثتاء عملية تطوير البوابة بإجراء عملية تشاور واسعة شملت المنظمات والنقابات، ورابطات أرباب العمل ومؤسسات دعم المهاجرين والجماعت الدينية، كما ترتبط البوابة بمواقع الجهات المعنية بشؤون الهجرة.