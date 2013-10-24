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الفراعنة الصغار يستقبلون سائحى أوروبا بالزهور بعد رفع الحظر

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الفراعنة الصغار يستقبلون سائحى أوروبا بالزهور بعد رفع الحظر الفراعنة الصغار يستقبلون سائحى أوروبا بالزهور بعد رفع الحظر

كتب : محمد عبداللطيف الصغير الخميس 24-10-2013 10:34

بالملابس الفرعونية والزهور، استقبل أطفال الأقصر 135 سائحاً أوروبياً بمطار الأقصر الدولى بعد رفع بعض الدول حظر زيارة ، وينتمى السائحون لدول المجر وألمانيا وسويسرا وفرنسا والدنمارك وسيقومون بزيارة معابد البر الغربى والشرقى والمتاحف فى برنامج سياحى يمتد لثلاثة أيام.

وعبر السائحون عن سعادتهم لزيارة المدينة الأثرية الأولى فى العالم وبالاستقبال الحافل وأكدوا أنهم لديهم قناعة تامة بأن المدينة آمنة تماماً بعكس ما ينقل فى بعض وسائل الإعلام وإنهم أصروا على الحضور للأقصر برغم بعض التحذيرات، وأنهم لن يكتفوا بزيارة الأقصر، بل سيقومون بزيارة معبد دندرة بمحافظة قنا قبل التوجه لزيارة معالم محافظة أسوان.

وتمنى اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، الذى كان فى مقدمة المستقبلين للسياح بالمطار عن أمنيته لهم بقضاء أوقات سعيدة فى المحافظة، وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وانتعاش حركة السياحة بالمحافظة التى تأثرت كثيراً بحالة الركود السياحى الذى يعانى من القطاع منذ نحو 3 سنوات.

كان وزير السياحة، هشام زعزوع، أكد خلال احتفالية تعامد الشمس على تمثال رمسيس أن 17 دولة قامت برفع حظر زيارة الأماكن السياحية بمصر، الذى سبق وأعلنت عنه قبل يونيو الماضى على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد.

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