مكياج العمل... ماذا أفعل وماذا أتجنَّب؟

لا يشترط أن تقومي بوضع طبقات من مستحضرات التجميل حتى تصبحي أجمل، فهناك بعض الأجواء التي يجب أن تخففي فيها من مكياجك. "سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ في ما يلي بعض النصائح للحصول على مكياج ملائم لأجواء العمل:

• بدايةً يجب أن تتعلَّمي أنَّ المكياج أنواع، فهناك الأنواع التي تناسب السهرات والمناسبات، وهناك أنواع خفيفة لتلائم أجواء العمل، لذا توجهي إلى أقرب متجر وقومي بشراء بعض أقلام الشِّفاه ذات الألوان الورديَّة والمشمشيَّة الفاتحة، مع علبة من الظِّلال ذات الألوان الحيويَّة الفاتحة والباهتة، وتجنَّبي الظِّلال الدَّاكنة وأقلام الشِّفاه الحمراء التي تشعر من حولكِ بأنَّك ذاهبة إلى حفلة مسائيَّة، فأجواء العمل لا تحتاج إلى هذا النَّوع من الماكياج الصَّارخ.

• كما ننصحكِ بألا تضعي كريم الأساس على بشرتكِ عند الذَّهاب إلى العمل، فهو غير ضروري، ويمكنكِ الاكتفاء باستعمال الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء تحت العين مع وضع طبقة خفيفة من البودرة النَّاعمة أو كريم الـ BB .

• بالإضافة إلى أنَّه لا داعي لاستعمال ظلال العيون بشكل يوميّ، استعملي الماسكارا بنيَّة اللون مع الابتعاد عن الماسكارا السوداء؛ لأنَّها تجعل النظرة حادَّة، كما يمكنكِ استعمال القليل من البودرة اللامعة فوق العينين بدلاً من الظِّلال.

• ولكن إن كنتِ من عاشقات ظلال العيون فبإمكانكِ أن تقومي بوضع طبقة خفيفة من اللون الملائم لملابسكِ على ألا يكون داكناً، فالظِّلال الورديَّة أو المرجانيَّة اللون أو البيج ستكون أكثر ملاءمة لأجواء العمل.

• تحب السيِّدات دوماً استعمال بودرة الخدود السائلة؛ لأنَّها تجعل البشرة لامعة وناعمة، ولكن تطبيقها بشكل يوميّ قد يسبب الحساسيَّة، ولكن إن لم تسببها فيمكنكِ اختيار الألوان الربيعيَّة، مثل: الزهري والمشمشي، ضعي القليل ثم امسحيه إلى الأعلى.

• بالنسبة للشفاه لا يفضَّل استخدام أقلام الشِّفاه الجافَّة، ويفضَّل استعمال أقلام التلميع الشفَّافة أو الملوَّنة حسب بشرتكِ.

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