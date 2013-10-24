أجمل تسريحات النجمات العربيات لعام 2013

تطل علينا النجمات بشكل يومي أو في المناسبات بأجمل التسريحات المستوحاة من الموضة، أو بحسب ما يليق بجمالهنّ. وفي كلتا الحالتين، قد نجد أن تسريحة ما هي أجمل على هذه النجمة أو تلك، على الرغم من بقاء الجمال أمراً نسبياً ومختلفاً من نجمة إلى أخرى.

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وعلى هذا الأساس، يقدّم لك "سيدتي نت" تسريحات مختلفة لنجمات عربيّات، صنفناهنّ ـ كقسم تحرير ومتابعين للموضة ـ الأجمل لهذا العام.

وقد جاء التصنيف وفق معايير الموضة العالميّة التي تنصّ على اعتماد التسريحات الخفيفة والبسيطة التي تزيد من جمال المرأة وبراءتها، وليس العكس. كما اخترنا أكثر التسريحات العملية التي يُمكن أن تليق بجميع النساء، سواء كانت النساء تلك من النجمات أم من عامة الناس، بعيداً عن الشينيويات الضخمة والمتكلفة.

وقد تحتاج هذه التسريحات إلى 15 دقيقة من وقتك، على الأكثر، وتلائم المناسبات كافة.

شاهدي التسريحات، وشاركينا رأيك بالتسريحة الأجمل لعام 2013.

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