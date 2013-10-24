نجوم تركيا في إجازة العيد:حزن وغضب وخيبات أمل

بعد أسابيع من العمل الشّاق والمتواصل، على مدى ستة أيّام في الأسبوع، و16 ساعة تصوير في اليوم، استمتع نجوم تركيا بإجازة عيد الأضحى الطويلة، حيث أوقفت كافة القنوات التركيّة حلقة العيد، جرّاء سفر العدد الأكبر من المشاهدين إلى خارج اسطنبول، وعلى رأسهم الممثلون... فكيف أمضى نجوم تركيا إجازة عيد الأضحى؟

السلطان سليمان وعائلته في لندن

اختار الممثل التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان قضاء إجازة عيد الأضحى مع زوجته الممثلة بيرغوزار كوريل وابنهما علي في لندن. وقد شوهدت العائلة، يوم عودتها من لندن، في مطار أتاتورك، حيث كان التعب وآثار السهر بادية على وجه بيرغوزار التي وجدت صعوبة في إخراج عربة ابنها من باب القاعة الداخلية للمطار، إلا بعد محاولات عدّة، قبل أن تمضي في طريقها إلى جانب زوجها خالد الذي سبقها بخطوات عدة.

السلطانة هيام ونجلاء في ألمانيا

سافرت الممثلة التركية فخرية أفجين الشهيرة بنجلاء في إجازة العيد إلى عائلتها في ألمانيا. وقد شوهدت أفجين خلال عودتها إلى البلاد في مطار أتاتورك، حيث بدت متألقة وجميلة وسعيدة بجمالها الطبيعي، من دون مكياج، فيما لم تفارق الابتسامة طوال الوقت وجهها.

ومثل أفجين، أمضت الممثلة مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة إجازة عيد الأضحى مع عائلتها في مدينة هامبورج في ألمانيا، ولم تسافر خارجها، حرصاً منها على سلامة حملها.

هاندا تمضي أسعد إجازة مع حبيبها بوغرا

بدورها، قضت الممثلة جيداء أتيش الشهيرة بهاندا الإجازة مع حبيبها بوغرا توبلوسوي في منطقة أتيلير في اسطنبول، حيث شوهدا معاً في أحد المطاعم، في ثاني أيام عيد الأضحى، يتناولان وجبة الغداء.

نور أمضت العيد في المقبرة

مرّ عيد الأضحى هذا العام مؤلماً وكئيباً وحزيناً على الممثلة سنيم كوبال الشهيرة بنور، بطلة مسلسل "أسرار البنات"، لفقدانها عمّتها جولاي ديريجي، التي توفيت في أول أيّام العيد عن عمر ناهز الـ46 عاماً، بعد صراع استمرّ خمس سنوات مع مرض السرطان. وكانت الممثلة قد شاركت في تشييع جثمان الراحلة جولاي من جامع مالتيبا.

جانسو ديري زارت قبر الخال رامز في العيد

رحيل الممثل الكبير تونجيل كورتيز الشهير بالخال رامز في "إيزيل"، كشف حجم مكانته في قلوب محبّيه ومعجبيه وزملائه. وبعد مضي أسابيع على وفاته، شوهدت الممثلة جانسو ديري، تزور ضريحه في قريته الصغيرة تشامليبل كويو، ملغية إجازة العيد، لتضع الورد على قبره في العيد الأوّل بعد رحيله.

مريم والدة كريم غاضبة في العيد

أغضبت صحافة الباباراتزي الممثلة التركية سومرو يافروجوك الشهيرة بمريم، والدة كريم في مسلسل "فاطمة"، عندما نشرت لها صوراً خاصّة، وهي تتناول وجبة عشاء في اسطنبول مع صديقها الممثل الشاب أوكان جابالار. وأشارت الصحافة إلى ارتباط الممثلين بقصة حب قوية. لكن مريم نفت الخبر بحدّة، وقالت: "كيف ينشر كذباً أننا نحبّ بعضنا، وأنا عمري 52 عاماً، وهو يبلغ 32 عاماً، وهو بمثابة ابن لي، ويعتبرني أمه الثانية؟".

هازال كايا وآسلي تاندوغان في اسطنبول

ارتباط الممثلتين الصديقتين هازال كايا (فريحة) وآسلي تاندوغان (لمياء) بتصوير مسلسلهما الرومانسي "عشق" جعلهما يمضيان إجازة العيد في اسطنبول، مع عائلتيهما وأصدقائهما.

وقد شوهدتا معاً، وهما تتناولان الطعام في أحد مطاعم اسطنبول.

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