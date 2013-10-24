ميدو: 3 شروط لقبول لجنة الكرة بالزمالك.. وسأجعله الأفضل في إفريقيا

وضع أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق 3 بنود رئيسية، إن توفرت سيقبل عضوية لجنة الكرة بالنادي الأبيض.

أيمن يونس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك طلب من حمادة إمام تشكيل لجنة الكرة، واقترح اسم ميدو ضمن الخيارات التي قد تفيد القلعة البيضاء.

وعقب ميدو لـFilGoal.com "هناك 3 شروط رئيسية يجب أن تتوفر حتى تنجح فكرة لجنة الكرة من الأساس".

وأوضح "في السنوات الماضية كانت لجنة الكرة بلا صلاحيات وبلا دور فعال في الفريق، ولو استمرت على هذا الشكل فلا معنى من قبول عضويتها".

3 بنود

الشرط الأول الذي يرى ميدو ضرورة تنفيذه أولا حتى يوافق على عضوية لجنة الكرة سرده قائلا: "يجب على رئيس النادي منع كل أفراد مجلس الإدارة من التحدث في شؤون الفريق".

وتابع "الشرط الثاني وهو جزء من الأول أن تكون كافة صلاحيات ومسؤوليات وملفات الفريق في يد لجنة الكرة دون سواها".

وأضاف "البند الثالث أن تقتصر لجنة الكرة على 3 أعضاء فقط لا غير حتى تصبح قادرة على القيادة فعلا".

وأكمل "هذه البنود لو تواجدت فأنا بالتأكيد لا أمانع خدمة نادي الزمالك من أي موقع".

وكشف ميدو عن تلقيه عرضا منفصلا من بعض أعضاء مجلس الإدارة لتولي تطوير قطاع الكرة في النادي الأبيض بشكل كامل.

وعد

ورد ميدو "الأمر نفسه طرحته على مجلس الإدارة، قلت للأعضاء إن توافرت تلك الشروط في هذا المنصب سأقبله".

وأردف "لو لم تتوفر فلا معنى من وجودي".

وصرح "أما لو سار النادي على هذا الخط الذي أراه، فأعد جماهير وإدارة الزمالك بطفرة في كرة القدم، وأن يصبح وقتها الأفضل في إفريقيا وبلا منافس".