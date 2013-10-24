مصادر: «البرادعى» يعود الثلاثاء ويبتعد عن «الدستور» و«الإنقاذ»

دعوات لاستقباله فى المطار.. وموجة استقالات جديدة بين قيادات حزبه

كتب : إمام أحمد منذ 52 دقيقة

قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»: إن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية «المستقيل» المنسق السابق لجبهة الإنقاذ، سيصل القاهرة الثلاثاء المقبل، بعد إقامته فى العاصمة النمساوية، فيينا، نحو شهرين، منذ استقالته فى أغسطس الماضى، احتجاجاً على فض اعتصامى «الإخوان» فى «رابعة العدوية» و«النهضة»، فيما أسس عدد من مؤيديه صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تدعو لاستقباله فى مطار القاهرة. وقالت مصادر مقربة من «البرادعى»: إنه لا يفضل العودة لرئاسة حزب الدستور أو جبهة الإنقاذ، وسيؤدى دوره خارج الأطر الرسمية. وأضافت أنه منشغل بالعمل على تحقيق التوافق الوطنى بين الأحزاب والتيارات المختلفة، لإنجاز المصالحة الوطنية وتجنب إراقة مزيد من الدماء.

ومن المقرر أن يلتقى وفد من شباب الأحزاب والحركات السياسية «البرادعى» عقب عودته، فيما شهد حزب الدستور موجة جديدة من الاستقالات بين صفوف قياداته، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«ضعف التواصل والدعم من جانب الأمانة العامة». ومن أبرز المستقيلين: الدكتور عماد أبوغازى، وزير الثقافة الأسبق، الذى قدم استقالة سابقة من منصبه كأمين عام للحزب، والدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، وشادى الغزالى حرب وإسراء عبدالفتاح، عضوا لجنة التسيير سابقاً، وبعض أمناء الأمانات الفرعية وأعضاء المكاتب التنفيذية بالمحافظات.