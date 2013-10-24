ننشر أهم الأخبار المتوقعة ليوم الخميس

القاهرة: تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، نظر قضية تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضى منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، لاستكمال سماع المرافعات فى القضية.

القاهرة: يعقد المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور مؤتمرا صحفيا لمساندة مطالب هيئة النيابة الإدارية فى ظل الخلاف المثار حاليا بينها وبين مجلس الدولة بشأن إسناد القضاء التأديبى إلى هيئة النيابة الإدارية.

القاهرة: يقوم وفد من كبار علماء الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر بزيارة مصابى حادث إطلاق النار على كنيسة الوراق بمستشفى المعادى ثم بمعهد ناصر.

طرابلس: تستأنف غرفة الاتهام الخاصة بمحاكمة رموز ومسئولى النظام الليبى السابق جلساتها للنظر فى التهم الموجهة إلى للمتهمين.

أنقرة: يقوم وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو بزيارة للكويت، لرئاسة وفد بلاده فى أعمال الدورة الأولى للجنة العليا الكويتية التركية المشتركة، حيث يتم بحث سبل التعاون الثنائى والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

سول: يبدأ الجيش الكورى الجنوبى تدريبات سنوية كبيرة الحجم على نطاق الدولة من أجل تعزيز قدراته الدفاعية أمام تهديدات كوريا الشمالية، بمشاركة قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز".

عمان: يفتتح البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مكتبا فى الأردن لتطوير عملياته فى قطاعات تنموية مختلفة.

طرابلس: يعقد "تجمع الربيع العربى للحوار الوطنى الليبي" اجتماعا طارئا بالعاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة التطورات الراهنة على الساحة الوطنية وتحديد موقف التجمع منها.

القاهرة: تفتتح رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم سفير الصين بالقاهرة وسونج ايفوه معرض "خط المحور المركزى لبكين" بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية والذى من المقرر أن تستمر أعماله حتى 3 نوفمبر المقبل.

القاهرة: تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، بالتعاون مع جمعية "نحو سمع أفضل"، ندوة حول المسئولية الاجتماعية للشركات (الجانب العلمى والتقنى) وذلك تحت رعاية المهندس هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، والدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان.