منظمة أنقذوا الأطفال: شرق أفريقيا تحقق تقدما نحو خفض وفيات الأطفال

أظهر تقرير جديد لمنظمة "أنقذوا الأطفال" أن دول شرق أفريقيا تحقق تقدما كبيرا نحو خفض الوفيات بين الأطفال.

وذكر التليفزيون الإثيوبى الذى أورد النبأ اليوم أن هذا التقرير أظهر أن إثيوبيا وتنزانيا حققتا بالفعل التزاماتهما للوفاء بأهداف الألفية للتنمية، وأن جنوب السودان وأوغندا لم تتخلفا عنهما كثيرا.

من جانبها قالت المنظمة إنه يمكن إنقاذ أربعة ملايين طفل عالميا إذا ركزت حكوماتهم بصورة متساوية على الأطفال الفقراء.

وقال حسين هالان المدير الاقليمى لمنظمة "أنقذوا الأطفال" بمنطقة شرق أفريقيا: "إن شرق أفريقيا تحقق مكاسب تاريخية فى جهود المكافحة الرامية إلى الحد من الوفيات بين الأطفال ".

وأضاف قائلا " إن رواندا احتلت مركزا متقدما بالقائمة العالمية لجهود مكافحة وفيات الأطفال، وان هذا أمر يستحق الإشادة ".

لكن المدير الإقليمى لمنظمة "أنقذوا الأطفال" أشار إلى أنه يتم إهمال الأطفال الفقراء فى أماكن كثيرة بالمنطقة.

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