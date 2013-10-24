منظمة الصحة العالمية: انخفاض أعداد المصابين بمرض السل فى العالم

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد المصابين بمرض السل انخفض بشكل طفيف العام الماضى، لكن هناك ثلاثة ملايين مريض لم تشخص حالاتهم ولا يتلقون علاجا طبيا.

وقدرت منظمة الصحة العالمية أن ثمة 8.6 مليون مصاب بمرض السل توفى منهم 1.3 مليون عام 2012.

> ويهاجم السل الرئتين فى أغلب الأحيان وعادة ما يعالج بمضادات حيوية.

وأشارت المنظمة اليوم الأربعاء أيضا إلى ارتفاع نسبة الإصابة بسلالات بكتيرية مقاومة للأدوية، والتى تتطلب عقاقير أكثر سمية وتكلفة.

وأضافت أن ستة عشر ألف مصابا بهذه السلالات المقاومة للأدوية على الأقل لم يعالجوا فى جميع أنحاء العالم.

> واستندت أرقام المنظمة بشكل كبير على تقديرات صادرت من حكومات ولا تمتلك بيانات قوية على مدى انتشار السلالات المقاومة للأدوية.