اليوم.. عرض فيلم لـ"سامح منتصر" عن تاريخ السويس فى عيدها القومى

أعلنت عددا من القنوات الفضائية قيامها بعرض فيلم تحت عنوان "السويس مدينة الأبطال"، وذلك اليوم الخميس، بالتزامن مع العيد القومى الـ40 لمحافظة السويس.

ويتضمن الفيلم الذى أخرجه وقدمه ابن محافظة السويس المخرج سامح منتصر، تاريخ المدينة منذ عهد الفراعنة حتى 24 أكتوبر 1973، وصمود أبناء المدينة الباسلة وأبطال المقاومة الشعبية والفدائيين ضد الجيش الإسرائيلى ومقاومته، وتلقينهم درسا تاريخيا قاسيا، ونجحت السويس فى هذا اليوم إنقاذ مصر من انتكاسة كبيرة.

ويشار إلى أن الفيلم يتضمن عددا كبيرا من الفيديوهات التاريخية عن السويس والحرب وصور الفدائيين والشهداء، ويتضمن عددا كبيرا من الأسماء والشخصيات التى ساهمت فى إبراز دور ومجهود السويس الحضارى خلال السنوات الأخيرة.