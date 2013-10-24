نائب جامعة الأزهر: تحويل 20 طالبا خرجوا عن سلمية المظاهرات للتحقيق

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه رغم مظاهرات الإخوان الطلابية المخطط لها اليوم، كسابقيها ومحاولة تعطيل الدراسة، إلا أن محاولات طلاب الإخوان باءت بالفشل بسبب الطلاب الحريصين على العلم.

وأكد الهدهد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه قد تم تحويل 20 طالباً وطالبة ممن خرجوا عن سلمية المظاهرات لمجالس التحقيق، وجارى اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية بشأنهم.

وأهاب رئيس الجامعة بالطلاب ضرورة الانتظام فى الدراسة لأن تعطيلها سيؤثر بالسلب عليهم، وتحسب سنة رسوب، كما نبههم إلى أن الإعلام يرصد هتافاتهم غير اللائقة والعبارات المسيئة التى يلطخون بها جدران الجامعة.

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