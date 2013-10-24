السفير الأمريكى بسوريا يلتقى المعارضة بتركيا لإقناعها بالمشاركة بجنيف2

التقى السفير الأمريكى فى سوريا روبرت فورد عددا من قادة المعارضة السورية فى اسطنبول فى محاولة لإقناعهم بالمشاركة فى مؤتمر جنيف-2 للسلام فى سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم الوزارة مارى هارف إن "السفير فورد موجود حاليا فى اسطنبول للقاء المعارضة ومحاولة إقناعها بالمشاركة فى المحادثات".

واضافت إن "مشاركتهم أمر حاسم وسوف نواصل تشجعيهم للمشاركة فى هذا المؤتمر ولهذا السبب السفير فورد موجود على الأرض كى يتباحث معهم فى اسطنبول"وترفض المعارضة كليا الجلوس على نفس الطاولة مع ممثلى النظام السورى.

وتتواصل الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر وفى هذا الإطار سوف تلتقى مساعدة وزير الخارجية ويندى شيرمان فى الخامس من نوفمبر ممثلين عن روسيا وكذلك الوسيط الدولى الأخضر الإبراهيمى.

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