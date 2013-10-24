أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطهير بحيرة "إدكو"

Google+ Print

طالب الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، قيادات مشروع الرصف الإنتاجى بالمحافظة، بتطوير ســاحة مسجد أبو مندور بمركز رشيد وتسويرها ورصفها على نفقة المحافظة، بما يتلاءم مع الطراز المعمارى وتاريخ المسجد الأثرى.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش من كوبرى الجدية الدولى على النيل وحتى مسجد أبو مندور ضمن أعمال تطوير رشيد.

وقام المحافظ ومرافقوه بتفقد أعمال تطهير بحيرة إدكو، لبحث مدى إمكانية المشاركة فى أعمال تعميق البحيرة من 1.5 متر إلى 2,5 متر وكذا إنشاء مراسى لمراكب الصيد الصغيرة عليها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى قام بها أمس بمدينة رشيد، لتفقد أعمال التطوير بالمدينة، ولقائه بممثلى هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل النهرى لاختيار موقع إنشاء مرسى الأتوبيس النهرى عند قناطر "إدفينا" وربطه بمراسى مدينة رشيد والإسكندرية لتنفيذ رحلات اليوم الواحد.

1.jpg

G52689e1445b7c.jpg

G52689e151dec4.jpg

G52689e15e98a2.jpg

G52689e16bf59e.jpg

G52689e180d160.jpg

G52689e188a54d.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365