بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطهير بحيرة "إدكو"

طالب الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، قيادات مشروع الرصف الإنتاجى بالمحافظة، بتطوير ســاحة مسجد أبو مندور بمركز رشيد وتسويرها ورصفها على نفقة المحافظة، بما يتلاءم مع الطراز المعمارى وتاريخ المسجد الأثرى.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش من كوبرى الجدية الدولى على النيل وحتى مسجد أبو مندور ضمن أعمال تطوير رشيد.

وقام المحافظ ومرافقوه بتفقد أعمال تطهير بحيرة إدكو، لبحث مدى إمكانية المشاركة فى أعمال تعميق البحيرة من 1.5 متر إلى 2,5 متر وكذا إنشاء مراسى لمراكب الصيد الصغيرة عليها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى قام بها أمس بمدينة رشيد، لتفقد أعمال التطوير بالمدينة، ولقائه بممثلى هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل النهرى لاختيار موقع إنشاء مرسى الأتوبيس النهرى عند قناطر "إدفينا" وربطه بمراسى مدينة رشيد والإسكندرية لتنفيذ رحلات اليوم الواحد.