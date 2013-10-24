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3054 مراجعاً لمستشفى وادي الدواسر في العيد

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 غازي المسعري (وادي الدواسر)

استقبل مستشفى محافظة وادي الدواسر العام خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 3054 مراجعا، تنوعت حالاتهم بين السير والحروق وحالات الأمراض المزمنة مثل الضغط والقلب وأمراض السكري. كما استقبل قسم الإسعاف والطوارئ 26 حالة لحوادث مرورية وادخل أقسام التنويم بالمستشفى و 115 حالة مرضية، وخمس حالات حروق لأطفال، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 860 مراجعا. وأوضح لـ «عكاظ» مدير مستشفى وادي الدواسر العام الأخصائي أول مبارك بن ماجد الشريدة، أن مستشفى وادي الدواسر العام كان طيلة عطلة العيد في حالة استعداد تام لاستقبال أي طارئ.

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