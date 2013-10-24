أمن المدينة يبحث آلية ضبط المخالفين والمتخلفين

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

بحث مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي، خلال اجتماعه مع مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء سعود بن عوض الأحمدي ومساعديه ومديري فروع الأمن العام بالمنطقة، ومديري شرط المحافظات التابعة لشرطة المنطقة، بمديرية شرطة منطقة المدينة المنورة، آلية العمل لضبط المخالفين والمتخلفين.ونقل اللواء جمعان الغامدي تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، ومدير الأمن العام، ومباركتهما للنجاح الذي تحقق في حج هذا العام 1434هـ والذي تعتبر شرطة المنطقة جزءا كبيرا منه، كما تطرق خلال الاجتماع إلى آلية العمل وشرحها للمجتمعين، وكذلك عرض نماذج من المحاضر المعدة لهذه الآلية.وأكد اللواء الغامدي، أن الآلية الجديدة كفيلة بعون الله تعالى لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرا إلى أنها جاءت بعد عدة مناقشات مع المعنيين والمختصين، لافتا إلى أنه تم إقرار تشكيل لجنة في كل منطقة برئاسة مدير شرطة المنطقة وعضوية مدير الجوازات والسجون في كل منطقة.وقال اللواء الغامدي إن الاجتماع بحث كذلك تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه رجال الضبط الميداني، مبينا أن رجال الأمن العام الميدانيين هم جميعا رجال ضبط ميداني لكل من هو مخالف للأنظمة.