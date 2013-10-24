أمير المدينة يوقع عقد جائزة تنفيذ الأداء الحكومي

خالد الجابري (المدينة المنورة)

وقع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتب سموه أمس، عقد تنفيذ جائزة الأداء الحكومي المتميز بمنطقة المدينة المنورة مع شركة «نبع الحلول» بالتعاون مع شركة (Mii) الألمانية.وتعتبر انطلاقة هذه الجائزة في المدينة المنورة بداية للمنافسة بين مختلف القطاعات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات للمستفيدين، حيث تهدف الجائزة إلى تحفيز مختلف القطاعات على تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم خدماتها للمستفيدين والتحسين المستمر في الأداء وتعزيز التنافس بين الجهات الحكومية بالمنطقة في تطبيق الجودة لتحقيق رضا المستفيدين.وأوضح المشرف العام على الجائزة الأستاذ وهيب بن محمد السهلي وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية وأمين مجلس المنطقة، أن جائزة الأداء الحكومي المتميز تغطي ثلاثة مجالات وهي:أولا: رضا المستفيدين، ويتمثل في المفاضلة بين الجهات الحكومية المستهدفة من حيث رضا المتعالمين معها والمستفيدين من مخرجاتها الإنتاجية والخدمية عن جودة الخدمة المقدمة لهم، وسيتم معرفة ذلك من خلال عدة أدوات علمية مثل المتسوق الخفي، والاستبيانات المباشرة، واستطلاع الرأي العام ومدى وجود الوسائل البديلة كخدمات الهاتف، والموقع الإلكتروني، والتطبيقات الإلكترونية.ثانيا: تطبيقات التحسين المستمر، المفاضلة بين الجهات الحكومية من حيث تبنيها للأنظمة والسياسات المختلفة التي من شأنها أمان التحسين المستمر في مختلف النواحي.ثالثا: أنظمة إدارة الجودة، المفاضلة بين الجهات الحكومية من حيث تبنيها لأنظمة إدارة الجودة والتميز المؤسسي التي من شأنها تعزيز ثقة المستفيدين.كما أنه تمت الاستفادة في تنفيذ آلية الجائزة من أفضل الممارسات الدولية لتحقيق أهدافها في الرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين بالمنطقة وإحداث نقلة نوعية في الخدمات التي يتطلع إليها سمو أمير المنطقة.تجدر الإشارة إلى أنه خصص للجائزة ثلاثة مستويات وهي: الجائزة الذهبية، الفضية، البرونزية.يشار إلى أن البرنامج التنفيذي للجائزة سيمتد إلى نهاية شهر ربيع الثاني، بحيث تكون هناك تقارير أسبوعية وشهرية حول المخرجات، كما أنه تحدد يوم الأحد المقبل بداية لانطلاقة ورش العمل التعريفية بأهداف الجائزة ولوائحها.وكان صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة، قد أطلق هذه المبادرة لتمثل نواة تحسين وتطوير الخدمات على مستوى المنطقة.